Natale 2021, un'edizione speciale per trovare il regalo perfetto e supportare le donne in cerca di lavoro

Natale si avvicina, e per l'occasione IFDA, la Green Academy he offre corsi di formazione nel settore della Moda, apre le sue porte all’evento Shop for Success il 17 dicembre presso la sede milanese, in Via Tortona 35/C.

Sarà l’occasione non solo di trovare il regalo perfetto tra i tanti brand fashion e make up presenti, ma anche di supportare attivamente le donne in cerca di occupazione. L’intero ricavato di questa experience sarà devoluto all’Associazione Dress for Success.

Un’iniziativa che pone l’attenzione sull’importante ruolo che la posizione lavorativa può rivestire in un percorso di crescita personale e di autonomia. Dress for Success da tempo persegue questa mission, consentendo alle donne in difficoltà di raggiungere l’indipendenza economica, grazie a una rete di supporto e agli strumenti idonei di sviluppo, per aiutare concretamente le donne a prosperare nel lavoro e nella vita.

Le consulenze beauty

L’evento offrirà l’opportunità, oltre alla scelta di capi firmati e di selezionati prodotti cosmetici, di confrontarsi con gli esperti fashion-beauty per beneficiare di una consulenza sullo stile, ricevendo consigli sul miglioramento di immagine.

Stefano Anselmo make up artist e fondatore dell’omonima Accademia, svelerà i segreti per un maquillage a prova di feste, Giovanna Vitacca consulente d’immagine fornirà indicazioni preziose su styling, abiti da scegliere e colori da abbinare per le occasioni speciali, Giulia Perinelli, product manager nel settore del beauty che regalerà pillole sulla bellezza della pelle e l’importanza di prendersi cura di se stesse e infine Lisa Brugin, ex allieva dell’accademia e responsabile Digital PR per Estee Lauder Companies metterà a disposizione la sua esperienza nello scenario beauty.

Un evento da non perdere se volete pensare a un regalo per voi o per le persone amate e per dare il vostro contributo con un gesto semplice che incentivi l’ingresso nel mondo del lavoro.

IFDA

IFDA è una Green Academy post-diploma e post-laurea, che offre Corsi e Master di Moda e Design, riconosciuta per il suo approccio personalizzato alla formazione. Nasce nel 2001 con l’obiettivo di creare un’Accademia d’avanguardia che preservi la tradizione e raggiunge un importante traguardo, 20 anni di successi nella formazione dei migliori talenti e professionisti nel mondo della moda.