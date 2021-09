Musica sui tetti 16-09-2021 diretta facebook @ospedalesanraffaele

A sostegno della ricerca sull'endometriosi, giovedì 16 settembre, ore 17.00, si terrà un evento musicale in collaborazione con Ændo - Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi sui tetti dell'Ospedale San Raffaele in diretta streaming.

Un concerto di sax, violini e percussioni con Flavio Sax e la WindRose Orchestra che allieterà i pazienti e il personale dell'ospedale, ma anche tutti coloro che si collegheranno alla diretta facebook su @OspedaleSanRaffaele.

Un'occasione per raccogliere fondi per sostenere il progetto Genome-Wide, per lo studio della componente genetica dell'endometriosi, malattia cronica e complessa che colpisce il 10 – 15 % delle donne in età fertile con dolore cronico, infertilità e invalidità sociale.



Testimonial dell'iniziativa, Roberta Rei, inviata delle Iene.Seguici sulla nostra pagina facebook e dona subito per sostenere le donne e la ricerca sull'endometriosi.

