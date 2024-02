Il Carnevale arriva al Castello Sforzesco (con un laboratorio da brividi)

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 17 febbraio il Carnevale Ambrosiano arriva al Castello Sforzesco con un evento speciale per i bambini.

Ad attendere i piccoli visitatori, un laboratorio creativo “da brividi”: il "Carnevale coi mostri” sarà un laboratorio che vedrà la partecipazione di tutti quei bambini che vorranno realizzare la propria maschera di carnevale mostruosa.

Informazioni utili

L'appuntamento è previsto per sabato 17 febbraio davanti alla Torre del Filarete dalle ore 14.45. Attività indicate per i bambini dai 6 ai 10 anni.