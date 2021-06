La musica elettronica incontra la classica al Castello Sforzesco: la festa di Le Cannibale

Dopo aver attraversato gli angoli più interessanti di Milano, Classica Elettronica Fantastica torna al Castello Sforzesco sabato 19 giugno per un concerto mozzafiato, ideato e commissionato per l'occasione, dedicato ai Kraftwerk, la band che ha scritto alcune delle pagine fondamentali della musica degli ultimi 50 anni.

Il geniale Phase Duo accompagnati da Daniela Savoldi reinterpretano alcuni dei capolavori dei Kraftwerk trasportandoli in un universo parallelo dove la musica classica incontra i suoni dell’elettronica contemporanea! Immaginate "The Robots", "Pocket Calculator", "The Model" tradotti in una lingua neonata fatta di violino, violoncello, monochord, tastiere ed effetti: questa è la magia che scandirà il ritorno della musica a Milano

Norme di sicurezza

Durante l’evento verranno seguiti tutte le misure anticontagio in ottemperanza alle norme vigenti volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:

• La sedute garantiranno il mantenimento del distanziamento interpersonale durante l’evento. Supervisione delle misure di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita del pubblico. Il servizio bar e ristorazione sarà garantito nel rispetto delle misure previste dalla legge

• Misurazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C.

• Utilizzo obbligatorio di idonei dispositivi di protezione individuale

• Pulizia e igienizzazione delle aree camerini, platea e strumentazione tecnica di palco prima e dopo l’esibizione

• L’evento è una manifestazione plastic free anche grazie alla collaborazione con AMAT e Legambiente. Si invita quindi il pubblico a raggiungere l’evento con i mezzi pubblici, a piedi o con i molteplici servizi di micromobilità che offre la città.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.

