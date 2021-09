Al Festival delle serie tv un'intera giornata dedicata ai più piccoli

Inizia oggi, fino a domenica 26, la terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell'evento, e con il patrocinio del Comune di Milano.

Il tema del 2021

Il tema di quest’anno è Crafting Worlds – “la costruzione di mondi narrativi capaci di rappresentare il mondo in cui abitiamo ogni giorno”. A sostegno del tema, FeST riserva un palco e un’intera area a coloro che costruiranno il mondo di domani: i più giovani e le più giovani.

La giornata dedicata ai bambini

Domenica 26 dalle 11 alle 16, il giardino di Triennale Milano sarà dedicato al Kids stage. Un palco dove i contenuti seriali per bambini e ragazzi saranno protagonisti, con qualche contenuto cult anche per i più grandi. Uno spazio tutto per loro dove assistere alle proiezioni di due episodi dell'amatissima serie prescolare di NickJr, “PAW Patrol” a tema Dino Rescue, delle prime due puntate della nuova serie Netflix “He-Man And The Masters Of The Universe” e dei primi episodi, in anteprima, della nuova serie “Gli Acchiappagiochi” di Studio Bozzetto per Rai Ragazzi. Potranno inoltre incontrare le loro beniamine di Whatsanna”, Carolina Di Domenico e Cloe Romagnoli (DeAKids), che si fermeranno anche per un momento di meet&greet.

Moderatrice di tutti i panel del Kids Stage sarà Florencia Di Stefano-Abichain, content creator freelance, speaker, autrice, conduttrice radiofonica e televisiva, autrice e conduttrice di podcast, considerata da Startupitalia tra le 150 donne che cambieranno l'Italia.

Il programma

- Ore 11-11:45, Titolo: PAW Patrol Dino Rescue

Descrizione: Proiezione di due episodi della serie amatissima dai più piccoli, con protagonisti i cuccioli a quattro zampe di Adventure Bay. Nei due episodi le loro avventure saranno a Dino Land insieme al nuovo personaggio Rex, un cucciolo con disabilità esperto in dinosauri! Broadcaster: Nick Jr.

- Ore 12-12:45, Titolo: Gli Acchiappagiochi

Ospiti: Andrea Bozzetto e Branko Rakic (registi), Corrado Colleoni (direttore artistico), Stefania Busca (direttrice di produzione)

Descrizione: Proiezione in anteprima dei primi episodi della nuova serie realizzata dallo Studio Bozzetto per Rai Ragazzi, con breve introduzione a cura del team di creatori. Broadcaster: Rai Ragazzi

- Ore 14-14:45, Titolo: He-Man And The Masters Of The Universe

Descrizione: Proiezione dei primi due episodi della nuova serie reboot targata Netflix realizzata interamente in CGI sulla saga di Eternia. Broadcaster: Netflix

- Ore 15-15:45, Titolo: Whatsanna

Ospiti: Carolina Di Domenico (attrice), Cloe Romagnoli (attrice)

Descrizione: Proiezione e incontro con le due protagoniste della serie, per conoscerle di persona e scoprire di più sul mondo di Whatsanna. Broadcaster: DeAKids.

