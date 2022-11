Luci e mercatini in piazza: torna la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Dal 7 al 10 dicembre a Milano tornano gli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio, che da cinque secoli anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo.

Il mercatino più tradizionale di Milano

Organizzata in onore del Patrono della città, Sant’Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre, la fiera dura quattro giorni ed è tappa obbligata per ogni milanese a caccia del regalo perfetto o, semplicemente, dell'occasione giusta per respirare la vera atmosfera natalizia.

La fiera quest'anno sarà aperta dal 7 al 10 dicembre intorno al Castello Sforzesco e in Parco Sempione.

Che cosa trovare nel mercatino

Si possono trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini.

L'accesso è gratuito.