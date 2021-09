Alla Cineteca i film del grande Alberto Lattuada

Dal 14 settembre al 17 ottobre 2021 Cineteca Milano MIC presenta La riscoperta di Alberto Lattuada, una grande rassegna dedicata ad Alberto Lattuada, fondatore della Cineteca di Milano nel 1947 insieme a Luigi Comencini, regista e architetto lombardo, appassionato di fotografia, che nei suoi oltre 40 film è stato un acuto e polemico osservatore della realtà contemporanea.

La rassegna prosegue idealmente la grande retrospettiva Il suo nome è Lattuada che il 74. Festival di Locarno ha dedicato al grande regista lombardo proponendo la sua filmografia completa, con un importante contributo delle copie restaurate in 35mm fornite dalla Cineteca di Milano e altre cineteche internazionali.



La rassegna milanese propone 27 titoli e grande risalto verrà dato al film restaurato da Cineteca Milano L’ amica, che sarà presentato martedì 14 settembre alle ore 20.30 dal Direttore Matteo Pavesi, nella bellissima location della Terrazza MIC. Il film è un’elegante e ammiccante commedia sociale di tradimenti e trasgressioni ambientata nella Milano del boom economico.

Il programma

Nel programma verranno proposti i suoi più importanti film, dal suo primo lavoro "Giacomo l’idealista" (1943), in versione restaurata dalla Cinémathèque Suisse, fino all’ultimo lavoro "Mano rubata" (1989).

In calendario anche tre copie d’epoca: "La steppa" (1962) dal racconto omonimo di Anton Cecov, la favola ecologica "Oh, Serafina!" con Renato Pozzetto (1976) e il corto "La nostra guerra" (1945). Digitalizzato e restaurato da MIC Lab di Cineteca in programma una delle poche commedie girate interamente da Lattuada a Milano, il raro L' amica (1969), con una eccezionale Lisa Gastoni, presentato in sala martedì 14 settembre alle ore 20.30 da Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano.

Gli incontri

Altri incontri di approfondimento saranno martedì 21 settembre alle ore 16.30 con il film "Luci del varietà", introdotto da Luigi Boledi (curatore del volume Luci del varietà - Pagine scelte edito da Il Castoro), martedì 28 settembre alle ore 17.30 con il film "La lupa", restaurato da Cineteca Milano e introdotto da Roberto Della Torre (responsabile dell'archivio film di Cineteca Milano), che mostrerà le foto dal set scattate dal grande fotografo Federico Patellani e giovedì 30 settembre alle ore 17.30 con il film "Cuore di cane" introdotto dal Direttore Matteo Pavesi.

Tra i restauri in programma anche Il Mulino del Po, a cura della Cineteca di Bologna e Senza Pietà a cura di CSC-Cineteca Nazionale.

