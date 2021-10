Arriva al cinema Freaks Out. In esclusiva lo speciale MapMagazine (gratuito) con interviste, notizie e curiosità

L’attesa è finita: arriva nelle sale cinematografiche – da giovedì 28 ottobre – Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, il regista del sorprendente Lo chiamavano Jeeg Robot. Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski sono i protagonisti di un blockbuster italiano che non ha precedenti, fantastico e poetico, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale nella Roma occupata dai nazisti e segue le vicende di un gruppo di bizzarri personaggi in fuga dal proprio circo. Il film è stato presentato in concorso alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Scarica gratuitamente lo speciale monografico realizzato da MapMagazine con articoli, interviste, approfondimenti e curiosità, con l’analisi del film di Mario Sesti, le note di regia di Gabriele Mainetti, la conversazione con lo sceneggiatore Nicola Guaglianone e molto altro. Un numero speciale a cura di Pier Paolo Mocci in collaborazione con 01 Distribution.

Ecco il link per leggere lo speciale su Freaks Out.

Ecco il link per scaricare e conservare lo speciale su Freaks Out.