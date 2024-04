Fuorisalone 2024, che cosa vedere nel Distretto delle 5 Vie

Giunta alla sua undicesima edizione, 5VIE Design Week riporta nel cuore del centro storico di Milano, lungo le tra Corso Magenta, Sant’Ambrogio e le Colonne di San Lorenzo, il design d’autore e da collezione, oltre alle nuove combinazioni tra arte e design, creatività e forma.

Il tema del 2024

Il nuovo tema di quest'anno, Unlimited Design Orchestra mira oggi ad amplificarne senso e significato, rintracciando nella musica e, specificatamente, negli elementi di un’orchestra, i modelli a cui ispirarsi per un design sempre più focalizzato su una dimensione umana e umanistica.

Che cosa vedere nel Distretto delle 5 Vie durante il Fuorisalone

Tra le esibizioni e i progetti imperdibili, l'artista Gunjan Gupta con il suo Indian Tiny Mega Store, piccola mostra a cura di Maria Cristina Didero, dedicata al "collectible design", che per l'occasione presenterà una collezione per la tavola dai prezzi più accessibili, dedicata a Ettore Sottsass e ai suoi viaggi in India (in via Cesare Correnti 14).

Tappa imperdibile è anche Palazzo Litta, dove lo studio spagnolo Eliurpi presenterà le sue creazioni in paglia nell’ambito di Shadows & Poems, un progetto a cura di Mr. Lawrence.

Senza dimenticare la nuova location anche per Artemest, la piattaforma di alto artigianato e design italiano che torna con il appartamento temporaneo. Alla Residenza Vignale, ogni stanza sarà allestita da uno studio di interior design con alcuni dei pezzi in vendita sull’e-commerce (via Enrico Toti 2).

(foto LaPresse)