Prologis Urban Art: visite guidate gratuite alla più grande galleria di urban art a cielo aperto, a due passi da Milano

Quattro appuntamenti per un viaggio nella più grande galleria d’arte a cielo aperto mai realizzata a livello mondiale in un parco logistico, il tutto a solo pochi passi da Milano.

5.500 metri quadri di magazzini e serbatoi sono diventati le imponenti tele per 8 urban artist italiani di fama internazionale che hanno contribuito a trasformare un ordinario parco logistico in un posto unico, confortevole e accogliente, dove l’arte e la creatività la fanno da padrone.

Etnik, Font, Hitnes, Made, Macs, Sea Creative, Joys?e?Vesod sono gli?artisti coinvolti in questa ambiziosa rigenerazione, coordinati dall’art director Enrico HEMO Sironi.

Seppure diverse per stile e interpretazione, le opere costruiscono un dialogo serrato tra loro e l’ambiente circostante e costituiscono al contempo una interessante fotografia della migliore creatività urbana attiva in Italia. Filo conduttore è il rapporto con la natura esaltato anche dalla presenza di giardini verticali e dal collegamento con l’ambiente circostante.

L’iniziativa promossa al Prologis Park Lodi rappresenta il progetto pilota in Italia sviluppato da Prologis, azienda internazionale che opera nel settore immobiliare per la logistica e proprietaria del parco logistico di Lodi. L’obiettivo è quello di diffondere una nuova visione della progettazione dei parchi, promuovendo un profondo cambio di paradigma nel modo di immaginare e pensare queste aree.

Una nuova filosofia racchiusa dall’azienda nella dicitura PARKlife™. Il parco logistico diventa luogo di socializzazione, integrato nel tessuto urbano, contribuendo così a generare un reale valore aggiunto per il territorio.

Per prenotare la propria visita guidata gratuita è necessario effettuare la registrazione sul sito dedicato. Ciascuna visita prevede la presenza massima di 25 partecipanti e l'orario di ingresso è alle ore 11:00.

Le date in calendario sono le seguenti: