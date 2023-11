Giulia Del Mastio: in soggettiva

Milano - Giovedì 16 Novembre 2023 da c|e contemporary inaugura “In Soggettiva” dell’artista Giulia Del Mastio.



I lavori di Giulia Del Mastio sono delle Wunderkammer abitate da oggetti di scena e personaggi eccentrici cristallizzati su

carta con estrema sensibilità e attenzione. Le atmosfere sono totalizzanti, in bilico tra realtà e artificio, fra fiaba e

romanzo gotico, il tutto condito da un’eleganza stilistica disarmante che stimola un ulteriore livello di meraviglia.

Il Cinema è un tema che l’artista affronta in maniera naturale, quasi istintiva, e che la porta a generare degli scrigni

preziosi che ne custodiscano ogni singola sfumatura: la colonna sonora, lo stile del regista, la trama del film, gli elementi

cromatici, i dialoghi ed emozioni dei personaggi.



I soggetti delle sue opere, iconici protagonisti di film cult, si impongono nell’immagine, in alcuni casi fissandoci con

sguardo austero, in altri sono i loro profili decisi e il loro sguardo inquieto, che sembra lontano e distaccato, a invitarci ad

approfondire la loro storia, analizzando l’infinita rete di particolari che l’artista riversa sullo sfondo.



Un intero racconto viene così riassunto con estrema abilità in un singolo foglio e ci è rivelato attraverso la presenza di

alcuni oggetti attraverso i quali l’artista arreda le sue illustrazioni e che sono il vero punto di partenza del suo processo

creativo. Nelle opere in mostra gli elementi fantastici e reali dialogano e si scontrano, mentre i personaggi si mostrano

profondi, vivi, fragili e inquieti. Le opere di Giulia Del Mastio spiazzano per l’estetica vintage e allo stesso tempo così

contemporanea, per le nuance polverose e la resa materica del tratto.



In mostra, una selezione di locandine di film intramontabili filtrati dallo sguardo dell’artista. Una vera e propria ripresa in

soggettiva che ci conduce a osservare la scena attraverso l’immaginario e la sensibilità della Del Mastio.





Gallery

per la prima volta durante l’opening di giovedì 16 Novembre.