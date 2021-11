Aerosmith, Foo fighters e Imagine dragons (unica tappa italiana): i concerti a Milano degli I-days

La musica travolge Milano. Dal 9 al 12 giugno 2022, dopo lo stop dell'anno scorso, sotto la Madonnina tornano gli I-Days, l'Independent Days Festival.

La line up è stata svelata quasi completamente, tra conferme e "bombe" a sorpresa. Nelle ultime ore è stato infatti annunciato che l'11 giugno, nella splendida cornice del parco di Trenno, si esibiranno gli Imagine dragons, che terranno a Milano la loro unica tappa italiana dopo lo show di Firenze degli anni passati.

Il 10 giugno sul palco saliranno invece gli Aerosmith - come previsto per l'anno scorso -, mentre il 12 sarà la volta di Foo fighters e Nile Rogers & chic e L7, anche loro confermati. Resta da scoprire soltanto che inaugurerà il festival con la prima serata del 9 giugno.

Concerti Aerosmith, Imagine dragons e Foo fighters a Milano, biglietti

I biglietti per gli Aerosmith costano 65 euro per il posto unico o 75 per la Pit gold e sono acquistabili su Ticketone, Ticketmaster e Viva Ticket.

I ticket per assistere allo show degli Imagine dragons l'11 giugno vengono venduti invece a 60 euro per il posto unico e 80 per la Pit gold sugli stessi circuiti. Ingressi a 65 euro per il posto unico e 75 per la Pit gold, invece, per il 12 giugno, quando si esibiranno Foo fighters e Nile Rogers & chic e L7.