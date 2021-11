Da Base torna If!, il Festival della creatività

Tutto pronto per l’apertura al pubblico, in presenza a Base Milano e in streaming, di IF! il Festival della Creatività che dal 2014 racconta, promuove e celebra il valore della creatività come elemento centrale per la industry della comunicazione.

L'evento

Venerdì 12 e sabato 13 novembre oltre 50 eventi tra lecture, talk, interviste, format speciali e challenge creative e più di 100 speaker italiani e internazionali animeranno il ricco palinsesto dell’ottava edizione di IF!, organizzata e promossa da ADCI - Art Directors Club Italiano e UNA - Aziende della Comunicazione Unite, con il patrocinio del Comune di Milano.

L'opening

Alle 9.45 di venerdì 12 novembre, l’opening ufficiale dell’evento con Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Paola Marazzini, Director Agency and Strategic Partnerships di Google, Davide Boscacci, Commitato Organizzatore di IF! e Alessandra Lanza, Direttore Generale e Comitato Organizzatore di IF!

Il programma

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.