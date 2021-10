I laboratori del WWF nel parco urbano di Giambellino

Rilanciare e rigenerare le aree verdi delle nostre città arricchendole di nuove strutture, attività educative e servizi digitali ad elevato valore aggiunto, contribuendo a rendere questi spazi verdi anche poli di aggregazione sociale più inclusivi e sostenibili. E’ con questo spirito che Agos sarà al fianco del WWF nella quinta edizione di Urban Nature, la manifestazione che domenica 10 ottobre animerà piccoli e grandi centri in tutta Italia per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di avere città più verdi, salubri e amiche del clima.

Le iniziative nei giardini di Largo Balestra

In occasione di Urban Nature il “Parco Agos Green&Smart” ospiterà una serie di iniziative a carattere culturale, educativo ed esperenziale aperte ai cittadini e alle famiglie che si terranno nel pomeriggio di domenica a partire dalle 14:30. Presso i giardini di Largo Balestra sarà così possibile partecipare a laboratori musicali per scoprire il suono della natura in compagnia di un musicologo, realizzare un mandala creato a partire dagli elementi naturali presenti nel parco, prendere parte ai laboratori di riciclo riutilizzando tappi e bicchieri in plastica, esercitarsi a smistare correttamente i rifiuti mischiati di proposito in una simpatica competizione a tempo. Nello spirito del “Progetto Parchi Agos Green&Smart” che punta a realizzare progetti di rigenerazione a partire da aree verdi esistenti in partnership con istituzioni pubbliche e comunità, le iniziative previste per Urban Nature si svolgeranno in collaborazione con diverse associazioni locali, tra cui Amici di Parco Bello, Cooperativa Opera in Fiore e Il Bosco incantato di Vanzago.

Il primo “Parco Agos Green&Smart” d’Italia è stato inaugurato a metà settembre a Milano nell’area di Largo Balestra-Giambellino quale intervento di riqualificazione urbana inserito nel patto di collaborazione tra l'Associazione “Fate Largo” e il Comune di Milano. L’area è oggi fruibile in una nuova veste, grazie alla collocazione di nuove piante e fiori e alla possibilità di praticare sport con attrezzature adatte anche ad utenti con disabilità, mentre gli appassionati di tecnologia e di arte possono provare app di nuova generazione per allenarsi o accedere a tutorial curati da campioni dello sport e a gare virtuali oppure ammirare opere di street art e rilassarsi su manufatti di design.

Il nuovo modello di parco urbano

Agos aderisce a Urban Nature attraverso il Progetto ‘Parchi Agos Green & Smart,’ nato con l’obiettivo di affermare un nuovo modello di parco urbano unico nel suo genere in Italia attraverso percorsi di rigenerazione urbana e sociale delle aree verdi che per la prima volta associano quattro dimensioni ‘essenziali della qualità della vita delle nostre città. Il “Green”, ovvero la diffusione del verde in città e l’educazione alla sua cura; l’area ‘Smart’, ovvero l’innovazione attraverso la tecnologia e il digitale a disposizione della comunità; lo ‘Sport’, ovvero la diffusione della pratica sportiva in città come fattore di salute, benessere e socialità; l‘Arte’, con un focus sulla street art e le altre forme di espressione artistica urbana come contributo alla riqualificazione di spazi e manufatti spesso degenerati o inutilizzati.

