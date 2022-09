Settimana della Mobilità Sostenibile, inaugura la Ciclofficina Nascosta

In occasione della European Mobility Week 2022, che si terrà dal 16 al 21 settembre, Legambiente Lombardia e Legambici APS inaugurano la Ciclofficina Nascosta, un centro di attività e servizi per la promozione della ciclabilità urbana e territoriale. Ciclofficina Nascosta non è soltanto un’officina popolare per la manutenzione delle biciclette, ma un vero e proprio motore di attività, progetti e iniziative a favore della ciclabilità in tutte le sue forme.

Un luogo aperto a tutti

Ciclofficina Nascosta si propone di essere un luogo d’incontro e di confronto aperto a tutte le realtà metropolitane a favore della mobilità sostenibile e di uno stile di vita attivo. Oltre all’officina attrezzata è attivo uno sportello informativo per fornire supporto e consigli sull'utilizzo della bicicletta in città, una flotta di tandem e cargo bike a noleggio e una biblioteca a tema. Imparare a tenere in ordine e in regola la propria bici, infatti, stimola la cultura dell'autonomia, dell'indipendenza e del DIY (do-it-yourself) insieme alla cultura della condivisione dei saperi, sintetizzabile nel motto “lo vedi-lo fai-lo insegni”.

Per la European Mobility Week 2022 Ciclofficina Nascosta presenta inoltre un ricco programma nel fine settimana (16-18 settembre), con incontri, mostre, laboratori, musica e una conferenza sui più diversi ambiti della ciclabilità: dalla logistica urbana ai grandi itinerari milanesi e lombardi, passando per le eccellenze produttive e i laboratori di ciclomeccanica gratuiti, per controllare la propria bici in vista dell’inverno.

L'inaugurazione

A tagliare il nastro sarà l’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi. Il programma completo della manifestazione sul sito dedicato.

«Una ciclabilità diffusa è la risposta più immediata ed efficace alla crisi energetica, ma non servono solo le piste ciclabili - afferma Federico Del Prete, responsabile Mobilità e Spazio Pubblico di Legambiente Lombardia - Per mettere più cittadini possibile in bicicletta bisogna fare comunità, condividere saperi e atteggiamenti corretti, altrimenti è più difficile avvinare le persone alla bici, in questo momento così delicato per la vita delle città e dei territori».

L'evento di chiusura

Oltre alle iniziative del fine settimana, a chiudere il programma ci sarà l’appuntamento di mercoledì 21 alle 18 con i temi della logistica urbana sostenibile: Milano ha vinto il bando Zero Emission Urban Goods Transportation technical assistance programme di C40Cities, una sfida importante per superare il concetto che vorrebbe l’elettrificazione dei veicoli come unica soluzione per una logistica più sostenibile.

«In Europa da tempo i grossi player della logistica hanno ammesso nelle loro filiere urbane i quadricicli a pedalata assistita, in grado di trasportare un Euro Pallet - prosegue Del Prete - Il velocipede, così come normato dal Codice della Strada italiano, permette importanti innovazioni sia alla mobilità delle persone sia a quella delle merci. Dobbiamo superare la logica dell’ultimo miglio, grazie alla recente tecnologia la bici è capace di assolvere a funzioni più complesse».