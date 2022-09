Il Jova Beach Party arriva a Milano. Dove acquistare i biglietti e come arrivare

Sabato 10 settembre il tour del Jova Beach Party 2022, l'evento musicale più acclamato dell'anno, arriva a Milano, più precisamente all’aeroporto “Giampiero Clerici” di Bresso. Dopo il concerto sulla pista di Linate, nel 2019, un altro aeroporto milanese accoglie il grande artista: Jovanotti si esibirà infatti dal vivo davanti a quasi 70mila fan, pronti a ripercorrere insieme i brani che hanno segnato la storia del pop italiano.

Informazioni utili

Il pubblico potrà raggiungere i due varchi di ingresso, in via Clerici e in via Grandi, con i mezzi pubblici, dal momento che per le automobili è previsto il divieto di sosta in numerose strade adiacenti l'aeroporto, come l’asse viario Grandi-Matteotti-Gramsci.

Per chi raggiungerà lo scalo con i mezzi pubblici, Atm ha preparato le mappe con i percorsi pedonali: al Varco 1 di via Clerici si può arrivare a piedi dalla M5 Bignami (circa 10 minuti a piedi), dalla M1 Sesto Rondò (circa 20 minuti) e dal capolinea del Tram 4 di via Ornato (20 minuti).

Al Varco 2 di via Grandi, invece, si giunge in mezz’ora dalla stazione ferroviaria Cormano-Cusano.

Dopo il concerto, l'ultima corsa della M5 Bignami è prevista alle 2, dalla M1 Sesto Rondò alle 1.45 di domenica 11 settembre.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto direttamente on-line sul sito dedicato.