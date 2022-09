L’opera “Universal peace” in mostra all'Unahotels

In occasione della settimana della moda milanese, dal 22 al 28 settembre 2022, l’Opera “UNIVERSAL PEACE” del Maestro Ignazio Colagrossi, dopo l’esposizione ad Abu Dhabi, sarà esposta nell’incantevole scenario espositivo di Unahotels Expo Fiera Milano.

La rassegna d’arte Milano Art & Fashion Week, organizzata da PassepARTout Unconventional Gallery, accende i riflettori su una delle rassegne d’arte contemporanea più glamour della stagione. Fra le opere in mostra, la scultora del M. Colagrossi, evidenzia la necessità e l’auspicio dell’impegno comune, per un prossimo futuro di Pace.

L’evento verrà inaugurato sabato 24 settembre alle ore 18,00, dalla Direttrice e curatrice, la Dott.ssa Elena Ferrari ed il Prof. Nicola Traversoni, offrendo al pubblico una visione inedita ed una personale chiave di lettura delle opere in mostra.



Durante la serata, ospiti d’onore e una sfilata di capi moda realizzati in esclusiva per PassepARTout Unconventional Gallery, renderanno indimenticabile un momento fatto non solo di spettacolo ma anche di impegno nella sostenibilità.