La biografia. Come si scrive la vita



Ada Eva Verbena (insegnante, artista)

in conversazione con

Fabiola Giancotti (scrittrice, editor, filmmaker)



Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele II, 12 - Milano



lunedì 4 settembre ore 17



Biografia è la scrittura della vita. Gli scrittori ne fanno un romanzo, i pittori un ritratto, i registi un film.

Spesso, la biografia si confonde con l’autobiografia, e il risultato è comune, scontato e standard.

La biografia non è un genere, quando è considerata come tale, la troviamo sistemata negli scaffali dedicati.

Come si scrive la biografia: oltre che dei contenuti, della ricerca e dei documenti, accenneremo agli aspetti redazionali e editoriali, senza tralasciare quelli linguistici e artistici.



L’incontro si può seguire in streaming collegandosi tramite il QR code in locandina o sul canale YouTube “LibreriaBocca1775” o sulla pagina Facebook della “Libreria Bocca dal 1775”





https://www.youtube.com/user/LibreriaBocca1775