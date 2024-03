Torna la musica spiegata ai bambini? Un incontro di un'ora e mezza in cui i maestri Filippo Zattini e Gianmarco Frau vi racconteranno un periodo della musica classica, tramite esibizioni live e sessioni di gioco che vi coinvolgeranno in prima persona.

?‍?‍? Lo spettacolo è dedicato ai bambini e alle loro famiglie

?Vi aspettiamo il 24 marzo in Amaca (via Plana 45), non mancate!



Per qualsiasi informazione contattateci info@lamaca.it