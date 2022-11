La magia del Natale arriva da Garden Steflor

Da Garden Steflor la magia del Natale accoglie i visitatori in un bellissimo spazio di oltre 2000 mq, per rendere indimenticabile la festa più amata da tutti.

Un intero reparto accuratamente allestito con tutto ciò che serve per rendere unico il tuo Natale: decorazioni, luci, abeti artificiali e non, schiaccianoci, villaggi Lemax e un’incredibile varietà di articoli con cui addobbare casa in perfetto stile natalizio.

Alla scoperta delle tendenze del nuovo anno

Potrete esplorare le cinque meravigliose tendenze di quest’anno, lasciandovi ispirare dai numerosi allestimenti a tema: Sweet Christmas, per un Natale letteralmente dolcissimo con i numerosissimi ometti Pan di Zenzero, Classic Winter per chi ama le decorazioni tradizionali e non può fare a meno della classica combo oro-verde e rosso, Frozen Winter con i suoi toni glaciali ispirati all’atmosfera del Polo Nord, Romantic Luxury con mille sfumature di Rosa & Champagne ed infine Natural Garden per chi desidera trasformare casa in un bosco incantato popolato dagli animaletti del bosco, funghetti, bacche e gnomi.

Quest’anno ci sarà anche la possibilità di viaggiare insieme a Babbo Natale e alla sua slitta trainata dalle gigantesche renne per portare i regali in tutto il Mondo. Grandi e piccini potranno viver l’emozione di provare il simulatore di volo 4D attraverso i visori VR su di un enorme slitta collocata all’ingresso del Garden.

I laboratori per bambini

Ma l’aria di Natale in Steflor si respira non solo grazie al suo magico reparto a tema, ma anche ad una serie di laboratori dedicati ai veri protagonisti delle feste: i bambini. Le attività dal nome “Mani in pasta” sono incentrate su ricette perfette per il Natale, i bimbi infatti, potranno sperimentare e divertirsi facendo Cookies decorati, salame di cioccolato e delle squisite palline di cocco.

Le attività per gli adulti

Anche gli adulti potranno partecipare a delle attività dedicate come i laboratori Green per realizzare delle composizioni natalizie come Centrotavola e Ghirlande Natalizie con l’aiuto di una Flower Designer specializzata.

Tra le attività gratuite che si terranno in garden vi segnaliamo: le letture animate in compagnia dei simpaticissimi Cantastorie; gli incontri con Babbo Natale a cui i bimbi potranno consegnare la letterina presso la sua Casetta all’interno del Garden ed infine, gli Zampognari che l’11 dicembre suoneranno le tradizionali musiche natalizie per eccellenza.

Scopri tutte le iniziative su www.steflor.it.