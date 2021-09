Nel giardino di Villa Arconati Massimiliano Finazzer Flory legge Dante

In occasione delle Celebrazioni dedicate al sommo poeta e a pochi giorni dall'anniversario della sua morte, Fondazione Augusto Rancilio presenta Dante, per nostra Fortuna, una lettura teatrale dell'opera declinata in un'unica giornata con i più significativi canti dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso accompagnati da musica diffusa.

Un viaggio che si arricchisce di una parafrasi in apertura per ogni cantica e che viene offerta al pubblico per attraversare insieme il più bel libro del mondo, ma anche per cogliere la potenza della parola di Dante.

Con Massimiliano Finazzer Flory - già direttore artistico di "Dante in Duomo" - che interpreta teatralmente non solo la parola di Dante in versi, ma anche un'introduzione in prosa per condurre gli spettatori a vivere il viaggio della Divina Commedia.

Modalità di prenotazione

La durata della visita è di un'ora circa. Si prega di presentarsi almeno 5 minuti prima. Posti limitati - prenotazione obbligatoria esclusivamente on-line.

