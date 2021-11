Torna il mercatino di Natale di Casamica Onlus

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 novembre nella Sala Parrocchiale della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (via Sant'Achilleo, 4).



Dopo l’interruzione dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, torna a Milano il tradizionale mercatino di Natale di CasAmica Onlus, associazione che si occupa di accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche.



Sabato 27 (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) e domenica 28 novembre (dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00), presso la Sala Parrocchiale della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (via Sant' Achilleo 4, Milano), sarà possibile scegliere i regali per amici, parenti e colleghi con una particolare attenzione al sociale: il ricavato verrà interamente devoluto alla missione quotidiana di accoglienza di CasAmica.



Saranno allestiti corner con giocattoli, prodotti di bellezza, prodotti per la casa, vini e specialità gastronomiche. Tra le idee regalo proposte: panettoni e pandori frutto dell’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co. Pensieri semplici ma ricchi di bontà, proprio come il modello di accoglienza che CasAmica offre alle persone malate lontane da casa e ai loro familiari.



L’evento è gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con obbligo di mascherina, misurazione della temperatura, distanziamento e controllo del Green Pass.





Orari mercatino:



• Sabato 27 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

• Domenica 28 novembre dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00





Per informazioni www.casamica.it





MERCATINO DI NATALE - CASAMICA ONLUS

27-28 NOVEMBRE 2021

Milano - CasAmica, via Sant’Achilleo 4



Banchetti con prodotti solidali (giocattoli, prodotti di bellezza e per la casa, specialità alimentari e tanto altro da scoprire)



Sabato 27 novembre

ore 10-13 e 15-19





ore 9.30-13 e 15-19