Merlata street food

Dopo un lunghissimo tempo trascorso in casa siamo ritornati più carichi che mai

Cascina Merlata (Milano) il 10 -11-12 giugno si vestirà a festa per una incredibile 3 giorni di Street Food con Musica, Live Band, Animazione per Bambini e molto altro..



In Via Pier Paolo Pasolini,3 a Milano, troverete una vasta scelta di Cucine Nazionali ed Internazionali che vi faranno provare numerosi piatti provenienti da tutto il mondo.

Evento in Collaborazione con Cascina Merlata e Radio Millennium



DATA APERTURA STREETFOOD

Venerdì dalle ore 18

Sabato dalle ore 12

Domenica dalle ore 12





https://www.facebook.com/events/5110328922349561