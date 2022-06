Milano Sport & Events ASD presenta la prima edizione del Milano Darts Festival, tre giorni dedicati alle freccette, alla musica e al divertimento di adulti e bambini.

nell’area esterna del centro sportivo M6 Sport avrà luogo il Milano Darts Festival. Venti bersagli saranno a disposizione di tutti, bambini e adulti, gratuitamente, per provare a tirare i dardi, con la presenza di istruttori che insegneranno regole e tecniche di base.

Alcuni di questi bersagli saranno riservati a persone con disabilità che, grazie anche al coinvolgimento di alcune associazioni della zona, potranno divertirsi durante le tre giornate.

I campi da calcetto saranno dedicati alle attività con i bambini. Tre gonfiabili professionali – di cui uno alto sette metri – saranno la peculiarità di un’area che darà la possibilità a tutti di giocare anche a calcio, seguiti dalla professionalità della scuola Futsei Milano, ASD attiva sul territorio.

Non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vivo che accompagnerà i presenti durante le tre serate, con diverse band che si alterneranno sul palco allestito per l’occasione.

Sarà possibile mangiare durante tutto l’evento grazie alla presenza di punti dedicati allo street food.





Milano è una delle prime città in Italia a dare risalto a questo sport. Ci sarà tanto divertimento e sarà un’occasione per ripartire dopo due anni difficili, festeggiando la fine della scuola e l’arrivo dell’estate.