Miscusi: a Milano musica e pasta suonano insieme

Da sempre il cibo e la musica hanno una profonda relazione. L’atto di mangiare non è solo nutrimento ma esperienza, è Convivio come l’ha definita il Sommo Poeta Dante Alighieri.



Proprio per questo miscusi, il brand italiano di ristoranti di pasta fresca che ha la missione di rendere felici le persone, ha inaugurato un nuovo format “Le cene cantate".



Prenotate subito per avere un tavolo in prima fila, un welcome cocktail per farvi partire belli carichi e una serata che farà la storia.



Posto a tavola + welcome cocktail incluso: 10€



Ecco le prossime date:

miscusi Bocconi 14/03

miscusi Cadorna 15/03

miscusi Bocconi 21/03

miscusi Cadorna 22/03



Link per partecipare: https://www.eventbrite.com/cc/miscusi-milano-2850979