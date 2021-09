Il mistero della fede: da De André a Nick Cave

Il 16 Settembre sul palco di Finisterra si esibiranno Alessandro Anelli, con un repertorio su Fabrizio De André, e i Kicking Pricks, l'unico tributo italiano a Nick Cave. De André da Genova e Nick Cave da Warracknabeal - Australia, possiamo immaginarci due artisti più distanti? Geograficamente e anagraficamente forse no, ma la loro proposta artistica ha davvero molti punti in comune: entrambi voci baritonali, cantanti dalla vena poetica profonda e disillusa, quando non proprio depressa, ed entrambi incantati dalla poesia di Leonard Cohen, ai limiti dell'esserne allievi de facto (De André ne ha tradotto diversi brani, di cui Suzanne è forse il più celebre).

Ma un altro punto li accomunava, un punto che ha del sorprendente: entrambi si professavano sostanzialmente agnostici, comunque disinteressati a un percorso spirituale nell'alveo di una religione riconosciuta, eppure entrambi sono stati fortemente influenzati da una fede che va, da un approccio naturale quasi istintivo, alla suggestione culturale per la Sacra Scrittura.

In un'intervista del 1998, quando già era stato colpito dalla malattia e forse per questo stava cambiando la propria visione del mondo, Fabrizio De André dichiara a Giampaolo Mattei, vaticanista e critico musicale: "Non ho il dono della fede ma nella mia vita non posso prescindere da Cristo, che è stato il primo rivoluzionario della Storia, tanto che ho scritto La Buona Novella in pieno '68, durante la Rivoluzione Studentesca".

In un'intervista rilasciata qualche anno dopo, invece, Nick Cave dichiara: "Non sono cristiano, ma resto collegato alla sua cultura, personalmente, nostalgicamente e sentimentalmente". Oseremmo aggiungere "visceralmente", almeno alla Sacra Scrittura, visto quanto ne ha tratto ispirazione.

Grazie ad Alessandro Anelli e ai Kicking Pricks, il 16 settembre i legami misteriosi e i punti in comune fra questi due artisti apparentemente tanto distanti fra loro saranno all'orecchio di tutti, in una serata che è musica e poesia, ma anche provocante paradosso, ossimoro culturale.

Ristorazione ad opera di Van Gourmet.



Fortemente consigliata prenotazione con messaggio Whatsapp al numero 3515788265

