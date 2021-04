Moscova Vintage Market: per pochi giorni il caveau del vintage

Moscova District Market, spazio dedicato alle private sale della moda, del design e del beauty ospita per pochi giorni un evento/pop up dedicato ad una grande selezione vintage dagli anni ‘60 ai 2000 in sinergia con partner leader come A.N.GE.L.O. (uno dei più grandi archivi di vintage più grandi e importanti d'Europa da 40 anni nel settore) e MyClosetMilano (uno dei più esclusivi shop specializzato nella vendita di accessori d’epoca dei migliori brand del lusso).

Lo spazio di circa 1000 mq è diviso in diversi ambienti: da un’area dedicata al lusso con le prime linea della moda italiana e francese come Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Prada e tanti altri, ad un‘area più sportswear con una selezione dei più noti brand come Nike, Adidas, Starter dal gusto anni ’80-’90.

Giacche in pelle, montoni, trench e denim completano poi l’offerta dell’abbigliamento. Per gli appassionati della cultura streetwear inoltre, è presente un’area dedicata ai più ambiti modelli di sneakers.

C’è spazio anche per un’esperienza di shopping giocosa e divertente chiamata “Mani Nel Sacco”. Si potrà accedere ad una specifica zona delimitata scegliendo e acquistando una shopper media da 25€ o grande da 50€: in 10 minuti si è liberi di riempire il sacchetto scegliendo tra la vasta scelta di giacche, pantaloni, maglie, accessori e tanto altro. L’unico limite? La velocità. L’ambiente è stato totalmente riallestito ad hoc per creare un’esperienza immersiva e coinvolgente, grazie anche all’allestimento di un vero set con degli attori così da catapultarsi immediatamente nel mood di un’altra epoca.

La selezione di tutti i capi, gli accessori e gli oggetti è stata fatta accuratamente da esperti del settore: ogni prodotto proviene da un’attenta ricerca, nulla è lasciato al caso. L’ingresso all’evento è possibile esclusivamente su prenotazione, in questo modo si potrà garantire un accesso in sicurezza e in linea con la normativa di contingentamento.