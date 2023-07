Il fascino della foresta arriva in Triennale

Dal 21 giugno e fino al 29 ottobre in Triennale arriva una mostra speciale, Siamo Foresta.

La mostra

La mostra trae la sua ispirazione da una visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi, umani e non umani, e come tale offre una allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo.

La mostra mette in scena un dialogo senza precedenti tra pensatori e difensori della foresta; tra artisti indigeni – dal New Mexico al Chaco paraguaiano passando per l’Amazzonia – e artisti non indigeni (Brasile, Cina, Colombia, Francia).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.