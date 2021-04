La grande strada Inca in mostra al Mudec

Dal 9 febbraio al 20 giugno al Mudec è possibile scoprire la mostra “Qhapaq Ñan. La grande strada inca”, un'occasione unica per conoscere il patrimonio inca del museo e per portare all’attenzione del pubblico le ultime scoperte dello staff del MUDEC effettuate durante i lavori di rilievo e scavo in una stazione di posta lungo il cammino inca nel nord ovest dell’Argentina. In mostra circa 100 reperti archeologici andini selezionati tra le collezioni preispaniche-amerindiane del Museo, oltre a un ricco apparato esplicativo composto di testi e mappe.

Le strade degli Inca

Al suo arrivo in Perù, il cronista spagnolo Pedro Cieza de León scrive con grande ammirazione che le strade locali “superavano quelle romane e quella che Annibale fece costruire sulle Alpi”. Si riferiva al grande sistema viale costruito dagli Inca per spostare uomini e merci lungo il loro vasto impero, esteso dall’Ecuador al nord del Cile e dell’Argentina.

Le sezioni della mostra

La mostra si compone di sette sezioni: la prima tratta del mondo inca e della traiettoria storica dei “figli del Sole”; la seconda approfondisce la diversità del vasto territorio andino, costituito da fasce ecologiche diverse: dalla costa desertica alle Ande, dalla foresta di montagna alla grande selva amazzonica. La terza sezione, invece, è dedicata alle civiltà che precedettero l’impero inca, culture complesse in grado di costruire enormi agglomerati urbani sin dal terzo millennio prima di Cristo.