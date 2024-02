Le tante anime di Milano nella mostra fotografica all'Auxologico

Il poliambulatorio Auxologico Procaccini (via Niccolini 39 a Milano) ospita, dal 17 febbraio al 15 giugno 2024, la mostra fotografica 'Milan l'è on gran Milan. Una mostra fotografica in cui si avvicenderanno nell’arco di 4 mesi oltre 20 fotografi dell’Associazione Culturale Milano PhotoLab. Saranno esposte immagini della citta? di Milano, sotto vari aspetti, vista con la sensibilita? e lo sguardo dei diversi fotografi e realizzate in periodi diversi. E? un’ode visiva alla vitalita?, alla diversita? e multiculturalità di questa straordinaria metropoli. Si alterneranno immagini di periferie, angoli segreti, botteghe storiche, luoghi di culto. Si scoprirà l’essenza romantica della citta? e l’amore manifestato in tutte le sue forme, incluso il tenero legame tra i milanesi e i loro fedeli amici a quattro zampe.

"È una mostra che ci permette di moltiplicare gli sguardi sulla città, in un viaggio nella Milano da scoprire, apprezzare e valorizzare. I fotografi hanno scelto scatti particolari per condividere con pazienti, dipendenti e visitatori l'invito a farsi stupire dalla nostra città e dalla voglia di raccontare ciò che a un passante disattento potrebbe sfuggire. Una Milano da gustare, fotogramma per fotogramma", ha dichiarato la vice sindaca Anna Scavuzzo.

"La mostra fotografica 'Milan l’è on Gran Milan', ha spiegato Nino Ferrante, presidente di Milano PhotoLab, "oltre a fare conoscere e dare visibilità ai nostri fotografi, ha come obiettivo principale trasformare l'attesa negli ambulatori di Auxologico Procaccini in un'occasione di scoperta e apprezzamento della città di Milano. Attraverso una piccola selezione di immagini, ci proponiamo di offrire, a chiunque si trovi nella sala d'attesa, uno sguardo su alcuni aspetti suggestivi e spesso trascurati di Milano".

Nel corso dei 4 mesi di durata, come ha spiegato Lucia Esposito, fotografa del direttivo di Milano PhotoLab, si inizierà con le periferie "e i luoghi meno conosciuti della città, a seguire ci saranno immagini delle botteghe storiche e dei luoghi di culto, per finire con l'aspetto romantico della città e il rapporto dei milanesi con i loro amici a quattro zampe".

Mario Colombo, presidente dell'Auxologico, evidenzia "il legame profondo di Auxologico con la città di Milano e la terra Ambrosiana. Gli ospedali e i poliambulatori di Auxologico accolgono ogni giorno migliaia di persone che si rivolgono a noi con fiducia e speranza, sono uomini e donne che vivono la quotidianità della città, che sono impegnate nel lavoro, nel volontariato, nell’associazionismo culturale o sportivo. Nell’ospitare questa pregevole mostra Auxologico si apre ulteriormente alla città e alla sua gente, confermando il suo essere parte attiva e partner per associazioni e gruppi di volontariato e istituzioni che desiderano essere fermento culturale e sociale per Milano".

La presentazione della mostra si terrà sabato 17 febbraio 2024 alle 15, presso l'Auxologico Procaccini di via Niccolini 39 a Milano, con Mario Colombo (presidente di Auxologico), Nino Ferrante (presidente di Milano PhotoLab), Lucia Esposito (direttivo di Milano PhotoLab) e Anna Scavuzzo (vice sindaca di Milano).