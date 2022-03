Alla scoperta della natura nella più grande oasi rurale d'Italia

Nel weekend dedicato al papà, Oasi Ca’ Granda riparte con tanti eventi all’aria aperta per tutte le età, in un territorio con una storia unica: quello delle antiche terre dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano gestite e valorizzate dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda.

Gli eventi di sabato 19 marzo

Si parte sabato 19 marzo, con due eventi speciali per chi vuole rigenerarsi nella natura a due passi da Milano:

Alle 11 a Cascina Battivacco nel Parco Agricolo Sud a Milano: un gustoso evento per conoscere l’antica storia della cascina (donata nel 1879 alla Ca’ Granda, ma fondata nel XII sec. come monastero) e … quella del Riso Ca’ Granda, prodotto sui terreni della cascina. Gran finale con una speciale risottata.

Alle 15.30, invece, a Cascina Caiella nel Parco del Ticino a Casorate Primo (PV) va in scena un imperdibile evento per festeggiare i papà: “In campagna con papà”. Una passeggiata “esperienziale” in cascina, con tanti laboratori per i bambini tra prati e frutteti, imparando, divertendosi, le buone pratiche del vivere nella natura.

Entrambe le cascine dell’Oasi Ca’ Granda sono frutto delle donazioni di Papi, nobili e imprenditori alla Ca’ Granda, come veniva anticamente chiamato l’Ospedale Maggiore di Milano, che in sei secoli hanno dato vita al più grande patrimonio rurale d’Italia, dal Ticino all’Adda, oggi gestito e valorizzato dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda per finanziare la ricerca scientifica.

Oltre al ricco calendario di eventi organizzati settimanalmente sono tante le attività per grandi e piccoli che si possono fare nell’Oasi Ca’ Granda: dai voli in mongolfiera tra il Ticino e l’Adda alle escursioni a piedi o in bici nella natura lungo canali e risorgive, dalle soste golose per riscoprire la vera cucina tradizionale lombarda alla spesa a km0 acquistando i prodotti del territorio.