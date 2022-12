A Milano tornano gli Oh Bej! Oh Bej!: aprono oggi i mercatini di Sant'Ambrogio

Orario non disponibile

La festa più attesa. Da oggi, mercoledì 7 dicembre, tornano a Milano gli Oh Bej! Oh Bej!, immancabile appuntamento nel calendario del Natale meneghino. I mercatini - tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo - nel 2022 si si tengono dal 7 al 10 dicembre nel perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra viale Gadio, piazza Castello e via Minghetti

Per la tradizionale fiera di Sant'Ambrogio le 290 bancarelle esporranno prodotti di artigianato locale e alimentari, caldarroste, dolci, libri usati, quadri, fiori, giocattoli e addobbi natalizi

Spazio anche alle bancarelle di caldarroste e di “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini. Gli Oh Bej! Oh Bej! attendono i milanesi fino a sabato 10 dicembre.