Paccottiglia deluxe + equilibrium tremens

11 giugno 2021 h 21: una serata di pils di clownerie con Circo Pacco e Tobias Circus



PACCOTTIGLIA DELUXE: Uno spettacolo clownesco privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro & Gustavo Leumann, due autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, nel tentativo di allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo tra eccentriche acro-bazie, magia comica e giocoleria. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!





EQUILIBRIUM TREMENS: Tobia Circus presenta uno spettacolo innovativo dove delle comuni scope ci portano nel mondo assurdo di Philip Sutil, un gentiluomo magro e agile che ama ballare.

L’elegante protagonista è affascinato dall’idea di equilibrio e vuole sfidare la forza di gravità, ru-bare la leggerezza per dividerla con il pubblico. Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale in cui si susseguono colpi di scena e trovate inaspettate.

