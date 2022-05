Laboratori didattici per bambini al Parco di Largo Balestra

Scoprire la natura ai più piccoli e divertirsi con essa sono due degli obiettivi dell’appuntamento di sabato 28 maggio al Parco Agos Green & Smart, nei Giardini di Largo Balestra a Milano, dove nel pomeriggio verranno organizzati laboratori didattici gratuiti per tutta la famiglia insieme alle associazioni locali. In giornata verrà inoltre posizionata una panchina rossa, realizzata dai dipendenti Agos, un nuovo simbolo nel quartiere Giambellino contro la violenza sulle donne e infine verranno inaugurate due postazioni di bike smart.

Il programma

Il programma di sabato 28 maggio parte alle 14.30 con “La danza della natura”, laboratorio di senso motorio per i più piccini curato dall’associazione Parcobello per far scoprire quanto sia prezioso ciò che la natura ci offre. In programma anche un laboratorio di cucito dell’associazione ConservaMi che invita grandi e piccoli a cucire e colorare la propria shopper in tessuto, insieme a tutor esperti, utilizzando materiali naturali.

Alle 16 verrà inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne realizzata dai dipendenti di Agos presenti per l’occasione ai Giardini di Largo Balestra. Un momento importante per ribadire quanto sia fondamentale ora più che mai sensibilizzare le persone su questo tema tanto delicato. Le attività proseguono in direzione del parco di Giambellino Ovest, a pochi minuti a piedi, verso le nuove postazione di bike smart.

Infine, la Libreria Fiordifiaba accompagnerà la fase finale della giornata attraverso un viaggio di osservazione e comprensione di quando vissuto, con il supporto di testi e libri dedicati ai più piccoli.

L’iniziativa di rigenerazione urbana e sociale promossa da Agos, società leader nel settore del credito al consumo, fa parte del programma Agos for Good che comprende tutte le attività orientate allo sviluppo sostenibile, mettendo a sistema le dimensioni tematiche Green, Smart, Sport e Art, con un filo comune legato alla sostenibilità. Il progetto è realizzato grazie all’impegno delle associazioni locali che da febbraio accolgono grandi e piccoli residenti del quartiere giambellino in un percorso di attività e laboratori didattici completamente gratuiti, al Parco Agos Green & Smart di Milano.

Partecipazione gratuita senza prenotazione Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.