Spettacolo inserito all'interno del festival Exposizioni- Festival Danza e Teatro



Come il filo nascosto che tiene assieme una collana di perle, così ironia e sarcasmo uniscono le

pillole auto-conclusive dello spettacolo Perle ai Porci -uno spettacolo generoso-. Una digressione

fra economia e politica, famiglia e religione, società e costume, ma anche considerazioni private e

scampoli di autobiografia. Una satira che gioca su più livelli: talvolta sottolineando le assurdità già

presenti nella realtà, come il bambino di Andersen che rivela la nudità del re, talvolta

sovvertendone i canoni per fare venire alla luce contraddizioni ai limiti del ridicolo. L’intento

primario è quello di far crollare il muro d’ipocrisia intorno al quale ci nascondiamo, colpevole

dell’impoverimento di questo genere. Cosa vuol dire oggi essere comico?

A causa dei media vecchi e nuovi, cedendo alla visione semplicistica che la televisione e internet

hanno diffuso, nel tempo abbiamo abdicato alla comicità in teatro. Data per spacciata, gli stessi

attori e autori l’hanno confinata alla mera improvvisazione.

Si può produrre ancora una comicità sufficientemente intelligente da lasciare interrogativi e

riflessioni al pubblico? Una comicità che nasconda pensieri acuti capaci di resistere nella mente e

nel cuore dello spettatore cosicché lo spettacolo non sia soltanto intrattenimento?



Chi ben comincia è a metà dell’opera.