La tovaglia rossa di 500 metri per il picnic contro gli sprechi al Parco Sempione

Domenica 18 giugno al parco Sempione arriva il Food Wave Picnic, il primo picnic sostenibile e internazionale promosso dal Comune di Milano nell’ambito del progetto europeo Food Wave.

L'iniziativa

L’iniziativa si terrà in occasione della Giornata Internazionale dedicata al Picnic, a Milano al Parco Sempione e, in contemporanea, in numerose città europee e internazionali, con l’obiettivo duplice di creare consapevolezza sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale connesso alla produzione e al consumo alimentare e di mettere in atto il cambiamento.

L’evento sarà un’opportunità di incontro, scambio e messa in pratica concreta di stili alimentari più sostenibili e consapevoli: il pranzo sarà improntato alla sostenibilità e ai principi che puntano alla riduzione degli sprechi alimentari.

Il Pic Nic sarà allestito in 6 aree, corrispondenti alle categorie del Milan Urban Food Policy Pact e potrete quindi scegliere di stare in quella che vi rappresenta maggiormente e incontrare qui cittadini e altri attori del sistema alimentare milanese.

Come partecipare

Per partecipare al pic nic è necessario registrarsi sul sito dedicato.