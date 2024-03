AC/DC: 50 anni di carriera e un pop-up store a Milano

Un pop up store a Milano, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, per celebrare i 50 anni di carriera degli AC/DC, la band hard rock australiana fondata a Sidney il 31 dicembre 1973, forte di oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 72 milioni sono negli Usa. Il negozio sarà in corso di Porta Ticinese 16. Orari di apertura al pubblico: venerdì dalle 11 alle 17.30, sabato dalle 11 alle 20, domenica dalle 11 alle 19.

Per tre giorni, nel pop up store si alterneranno incontri con ospiti, mostre, listening session ed eventi speciali. Sarà possibile acquistare diversi gadget e i primi nove album della band, ristampati in vinile color oro in edizione limitata da Colombia/Legacy: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who e Live. Questi album saranno i protagonisti delle listening session.

Venerdì, dalle 11 alle 13, si ascolteranno Back in Black, Highway to Hell e The Razors Edge. Sabato, sempre dalle 11 alle 13, sarà la volta di Powerage, For those about to rock e High voltage. Domenica, ancora dalle 11 alle 13, si concluderanno le listening session con Dirty deeds done dirt cheap, Who made who e Live.

Sabato, dalle 17, si terrà un talk aperto al pubblico con Massimo Cotto e Claudio Trotta, che ripercorreranno la storia degli AC/DC tra musica e aneddoti. Domenica, dalle 17, si terrà un dj set di Alteria. Il pop up store sarà impreziosito dalle opere dei fotografi Guido Karp (2008), Henry Ruggeri (2015), Paolo De Francesco (2009), Simone Di Luca (2015) e Tylor Crothers dedicate agli AC/DC.