MILANO – Cittadini del mondo, esseri umani rispettosi del Pianeta che li ospita e desiderosi di arricchire le proprie esperienze di vita grazie alla condivisione con altre culture e tradizioni: questi saranno i protagonisti della Prima Edizione dello Spettacolo Concerto “A PIEDI NUDI: SUOLI, POPOLI E LE LORO CONNESSIONI”, in programma Sabato 14 maggio 2022 all’Auditorium Stefano Cerri di Milano.



L’evento, ideato e organizzato dalla compagnia Interrogante Spettacolo, vanta il patrocinio del Municipio 3 del Comune di Milano, del Consolato Generale della Repubblica Dominicana a Milano, del Gruppo Consolare dell’America Latina e Caraibi nel Nord Italia e dell’Instituto Cervantes di Milano e mira a generare un vero e proprio canto di ringraziamento alla “Madre Terra”, radunando su un unico palcoscenico artisti di diverse culture e nazionalità, in una rappresentazione che racconta il legame tra Milano e i diversi popoli del mondo: un gesto solidale di partecipazione collettiva per il benessere, il rispetto e la pace tra i popoli.



Nelle intenzioni degli organizzatori, questa manifestazione vuol essere solo la prima di tante future attività e dinamiche artistiche, in grado di incarnare i concetti di inclusione, interazione, innovazione, diversità e contaminazione creativa tra le diverse voci culturali che confluiscono in una realtà variegata e variopinta quale Milano è diventata nel tempo: l’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le espressioni e le tradizioni di una comunità meltin’ pot, attraverso la partecipazione e le relazioni di lavoro tra le istituzioni e le associazioni attive sul territorio milanese.



“Vogliamo favorire l’armonia con la natura e la terra, un legame antico e necessario come quello tra l’uomo, i popoli e le loro tradizioni da leggere in un unico quadro”.



L’evento conterà con la partecipazione ed esibizione di oltre 60 artisti e gruppi, quali Teatro Utile – Progetto dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano (Italia), Domo Emigrantes (Italia), Gruppo di musica del sud Italia e del Mediterraneo originale e tradizionale, Ex Amato (Italia), luogo espositivo sperimentale che ospita mostre di artisti emergenti italiani, Enamoramex Italia (Messico), progetto di moda sostenibile che promuove il patrimonio culturale messicano, Sonia de Palma, brand di abbigliamento raffinato che esalta la femminilità, Maru Rivas (Venezuela), interprete di danza contemporanea ed insegnante, Lucas Ezequiel Rodriguez e Daniela Romano (Argentina/Italia), tangueros, Mariachis La Plaza, Mariachi dal Messico, Francesca Ochoa (Perù), Reina del Bicentenario del Perù in Italia e campionessa mondiale di Marinera, Pasiones Peruanas (Perù), Associazione che si occupa di preservare le tradizioni peruviane, Tinkus de San Simón filial Italia (Bolivia), divulgatori della tradizione musicale e coreutica boliviana, Grupo de danza Sultana de los Andes (Ecuador), Gruppo folklorico ecuadoriano.



Interrogante Spettacolo, che organizza l’evento, è una compagnia di sperimentazione artistica no profit nata all’Avana, Cuba e con sede a Milano, che produce e promuove diverse attività artistiche e formative.



Data dell’evento: sabato 14 maggio 2022



Luogo: Auditorium Stefano Cerri (Via Carlo Valvassori Peroni, 56, 20133 Milano MI)



Ora: 18:00 – 22:00



L’ingresso allo Spettacolo Concerto è completamento GRATUITO.