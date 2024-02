Torna il concertone di Radio Italia gratis in Duomo

La grande musica nel cuore di Milano. Anche quest’anno Radio Italia live il concerto torna in piazza Duomo a Milano: l’appuntamento è per mercoledì 15 maggio. A darne notizia, in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, è stato Mario Volanti in collegamento telefonico con il sindaco Giuseppe Sala.

"L’edizione 2024 dell’evento musicale live gratuito più atteso dell’anno riempirà ancora una volta la città di musica, gioia e divertimento, con un cast che il presidente di Radio Italia solomusicaitaliana ha già preannunciato come stellare”, si legge in una nota della radio.

I cantanti attesi sul palco e i dettagli sullo show verranno svelati un mese prima dell’evento. Da anni ormai il concertone porta sotto la Cattedrale migliaia di appassionati e fan dei più grandi artisti italiani.