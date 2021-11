Ricerca volontari per eventi di Natale

Cerchiamo volontari per intrattenere e coinvolgere i bambini in divertenti giochi e/o per vendere prodotti dal mondo e raccogliere donazioni a favore di Aleimar!

Evento A Natale con il Grinch:

sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre saremo presenti con i nostri banchetti e giochi dalle 10:00 alle 18:00, in piazza Risorgimento a Melzo (MI) e sotto la torre civica.

Evento Santa Lucia di Pioltello:

domenica 12 saremo presenti dalle 9:00 alle 18:00 presso il centro storico di Pioltello con giochi e un banchetto natalizio.



Dacci una mano per aiutare Aleimar a portare avanti e sviluppare progetti in Africa, Sud America, Medio Oriente e Italia!



Per candidarti scrivi a iniziative@aleimar.it o chiama 0295757958 / 3922072692