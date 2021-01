Risveglio - Simona Uberto

Risveglio – Family 2021



Simona Uberto



A cura di Silvia Agliotti



27 Gennaio – 10 Febbraio 2021



Opening 27 Gennaio ore 17 - 20



Siamo lieti di riprendere la nuova stagione espositiva a Gli eroici furori per l’anno 2021 con una nuova parola della ricerca di Simona Uberto chiamata Family: RISVEGLIO. Come un monito e un incoraggiamento dopo un anno difficile come il 2020 in cui siamo stati costretti a interrompere le nostre attività, quasi in preda a un involontario torpore, ecco il Risveglio.

L’idea della Family di parole è stata pensata dalla Uberto come un nucleo che si arricchisce di continuo, un “dono” fatto da persone a lei vicine: la parola viene scelta con riflessione, scritta a mano e in corsivo, nel colore preferito, per far emergere l’unicità e l’identità di chi l’ha scelta e pensata e poi donata all’artista.

La parola viene rimodellata a mano da Simona Uberto in modo tridimensionale, quindi appesa a parete per raggiungere le altre parole che compongono la Family espansa e allargata. Una famiglia fatta di incontri fortuiti, a volte casuali, a volte predestinati, una famiglia in continuo divenire.

In questo modo si definisce l’identità collettiva, come somma di tante qualità, peculiarità e eccezionalità, somma di persone uniche e irripetibili.

L’unione crea la forza, per nascere e rinascere, per affrontare con entusiasmo il nuovo anno.

Tra le parole…TRASFORMAZIONE, AMORE, DIVENIRE, UMANITA’ e naturalmente RISVEGLIO….c’è la nostra parola…FURORE.



L’installazione che risulta tra tutte le parole della Family è armonica tra significati e emozioni, senso e valore. In galleria sarà presente una selezione di parole della Family particolarmente evocative per noi, in questo tempo e in questo luogo.



Durante l’Opening e durante il tempo della mostra saranno organizzate letture poetiche e incontri con artisti, utilizzando mezzi telematici di collegamento e dirette Instagram e Facebook.

