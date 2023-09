Salomon Running 2023, i nuovi percorsi nel cuore di Milano

Domenica 1° ottobre a Milano torna la Salomon Running, un grande classico delle corse meneghine con le sue 13 edizioni. Oltre tremila i partecipanti che daranno al via per la corsa che più di ogni altra nel capoluogo meneghino pensa alla natura.

Un percorso unico nel cuore di Milano

Salite, discese, gradini, sterrati, erba, sentieri, questa è da sempre la Salomon Running Milano. Un percorso unico e spettacolare che vedrà gli atleti partire da CityLife, quartier generale dell’evento con il suo Expo Village, e passare nel Centro Congressi Mi.Co., al Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, il Ponte Iper, il cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, la pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella, il Velodromo Vigorelli. Arrivo previsto a CityLife, luogo di partenza.

Le distanze

Salomon Running Milano sarà accessibile a tutti, dai più allenati ai meno esperti. Top Cup 21km, start ore 8.30, è la gara principale, competitiva Fidal, mentre in forma non competitiva saranno la SmartCityLife 15 km, partenza ore 9.00, che avrà un percorso da correre tutto d’un fiato tra salite di media difficoltà, un trail veloce, una sfida tra strada e sterrato. Infine, la Smart Cup 10km, il via alle 9.30, la distanza più breve ma altrettanto affascinante, una gara adatta a tutti per vivere la bellezza del percorso di gara, unico nel suo genere.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di supportare questa edizione della Salomon Running Milano. Mai come oggi, iniziative simili sono un’occasione importante per coinvolgere l’intera comunità. Quella di domenica 1° ottobre sarà una giornata straordinaria e noi siamo pronti a scendere in pista, anzi in strada, confermando ancora una volta il legame indissolubile che ci lega a Milano.” ha detto Gianfranco De Cesaris Consigliere Delegato & Direttore Generale BymyCar Milano.