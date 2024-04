artisti in posa, fotografie di ferdinando cioffi alla galleria bramante di milano

In occasione del Fuorisalone edizione 2024 dal 13 al 20 Aprile una mostra fotografica con i ritratti di personalità rappresentative dell'Arte Italiana in mostra nella Galleria Bramante a Milano.

Il 16 Aprile alle 18.00 il Vernissage.





Milano, 15 Aprile 2024. In concomitanza con l'edizione 2024 del Fuorisalone, la nascente Galleria Bramante in via Bramante 1 angolo piazza Lega Lombarda saranno esposti gli scatti fotografici di Ferdinando Cioffi nella mostra "Artisti in posa- Tornate all'antico e sarà un progresso".



L'esposizione fotografica racconta, tramite il ritratto di personalità rappresentative dell'Arte Italiana e non solo, il rapporto tra la fotografia e gli artisti.



Ferdinando Cioffi è un ritrattista di fama internazionale e nella sua carriera ha collezionato scatti di artisti contemporanei.



Il progetto si inserisce all'interno di "Artisti in posa" su iniziativa di Città & Tempo, la cui mission è la valorizzazione del patrimonio iconografico della Famiglia Montabone-Costa, che in 150 anni ha realizzato una narrazione sul fotoreportage d'Italia. La tradizione nasce con Luigi Montabone Fotografo piemontese che diventò famoso alla sua epoca con il primo reportage intitolato " Diario di viaggi in Persia" il cui stampato originale è custodito all'interno della Biblioteca Marciana di Venezia.



Artisti in Posta - Fotografie di Ferdinando Cioffi dal 13 al 20 Aprile via Bramante, 1 angolo Piazza Lega Lombarda - Milano - Martedì 16 Aprile ore 18.00 Vernissage