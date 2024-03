San Nolo 2024, torna il festival della canzone di Milano

Dal 21 al 23 marzo a Milano, presso il District 272 di Via Padova torna San Nolo, settima edizione del festival della canzone a Milano.

I concorrenti

I concorrenti che parteciperanno all'edizione 2024 saranno Anima con "Grattacieli", Dario Comparini con "Volevo Invecchiare", Fenice con "Mariposa", Fizio con "Rococò", Francamente con "Paracadute", Grace con "In Bilico", Kalpa con "Verde Salvia".

E ancora: La Carma con "Giro di sol", Marte XOXO con "Radio", Monia con "Tristezza Light", Oasi con "Canzone Spagnola", Provinciale con "Nagasaki", Sedona con "Troppo Stanco", SGA con "Tunnel Carpale", Ventura con "Bar Polly" e Your Crush con "Non Balliamo Mai".

Come "funziona" il festival

Gli artisti iscritti alla gara e selezionati nelle varie fasi, verranno suddivisi in due gruppi: durante la serata del 21 Marzo si esibirà il primo gruppo di artisti. Il giorno successivo, venerdì 22 Marzo, toccherà invece al secondo gruppo. I finalisti, selezionati ogni serata, si esibiranno ancora il 23 Marzo durante la finale, al termine della quale verranno decretati i vincitori e assegnati i vari premi.

Le giurie

A giudicare i cantanti della sesta edizione ci saranno diverse giurie, composte da personalità con competenze e identità differenti. La giuria tecnica Nolo sarà composta tra gli altri da: Bassi Maestro (producer multi-platino), Mazay (Producer/Dj), Christian D'Antonio (The Way Magazine), Filippo Piva (GQ Italia), Paolo Armelli (Wired), Petra Loreggian (RDS) e Graziano Ostuni (3 monkey Srl).

La giuria “Il resto del mondo” vedrà protagonisti un insieme di personalità di spicco del music business italiano come Nina Zilli, Nicola Savino (Radio Deejay), Carlo Pastore (MiAmi festival), Luca De Gennaro (Radio Capital), Tommaso Sacchi (Ass. Cultura Milano), Antonio Filippelli (XFactor), Saturnino (Musicista), Germano Lanzoni, Ludovica Comello (Conduttrice), Filippo Ferrari (Rolling Stones Italia), e molti altri ed infine la "Temutissima Lobby Gay” che sarà formata da tre giudici diversi ogni sera.

Quest'anno l'intera produzione esecutiva dell'evento sarà curata dal GhePensi Mi, locale punto di riferimento per gli abitanti della parte nord di Loreto e la produzione artistica da HBE (Humor business experience).

I premi

I premi in palio saranno di due tipologie: quelli in denaro (2000 euro al primo, 1500 al secondo e 1000 al terzo) e le experience musicali, come uno showcase nell’auditorum di Radio Popolare, media partner dell'evento, una collaborazione con il beatmaker Goedi (Asian Fake), un mini tour per i locali di Milano (Yellow Square, Joy, Spank), performance live per i 10 anni di Mi-Tomorrow, premio artista del mese "Focus On" con Billboard Italia, corso di Vocal Coach con Pachy, consulenza artistica e ufficio stampa fornita da Loud Promotion e "Creative Social Strategy" fornito da One Shot Agency.

L'organizzazione

SanNolo è organizzato da Lorenzo Campagnari (autore tv e presentatore) e Matteo Russo (imprenditore di NoLo), vanta sei edizioni, tutte sold out (l'anno scorso con oltre 1000 biglietti venduti) e la presenza, nel corso degli anni, di ospiti musicali e dello spettacolo di spicco nel panorama nazionale come Paola e Chiara, Malika Ayane, Ambra Angiolini, Arisa, Levante, Dargen D’Amico, Santi Francesi e nel 2019 il sindaco di Milano Beppe Sala.

A giudicare gli artisti varie personalità del mondo radiofonico, giornalistico e discografico tra cui Frah Quintale, La Pina, Syria, Antonio Filippelli, Pietro Camonchia, Taketo, Silvia Gianatti e tanti altri. Ritrovata anche la collaborazione con il progetto di forestazione urban nella città metropolitana di Milano, Forestami, che ha l'obiettivo di piantare entro il 2030 tre milioni di alberi per far crescere il capitale naturale della città.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.