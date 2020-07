Alla Feltrinelli una serata speciale per celebrare il centenario della nascita di Charles Bukowski

Lunedì 27 Luglio alla Feltrinelli Babitonga, per celebrare il centenario dalla nascita di Charles Bukowski e in occasione dell’uscita di

una nuova edizione di "Shakespeare non l’ha mai fatto" (Feltrinelli Editore), Giangiacomo Feltrinelli editore, Librerie Feltrinelli in collaborazione con il Babitonga Books, Live Music, Food & Drink organizzano una serata per tutti gli appassionati del grande autore americano, "Musica per organi caldi. 100 anni di Charles Bukowski".

Charles Bukowski

Personaggio iconico e irriverente, autore di culto apprezzato come l’esponente più autentico e originale di quella vena letteraria corrosiva e anticonformista inaugurata da Henry Miller e dalla cultura beat, Bukowski sarà protagonista di una serata di musica e parole dove a fare da cornice sarà il bellissimo dehors del Babitonga e in cui ovviamente non mancheranno drink per brindare e panini al prosciutto e formaggio in pieno stile bukowskiano.

Le letture di Alessandro Haber

A leggere brani dalla sua opera sarà l'attore Alessandro Haber, mentre la colonna sonora della serata sarà a cura di Bocephus King, cantautore canadese, non mancheranno drink per brindare e panini al prosciutto e formaggio in pieno stile bukowskiano.

Ingresso gratuito; è consigliabile la prenotazione chiamando il numero 02.63793977.