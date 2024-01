La prima serata di Le Cannibale del nuovo anno

Sabato 20 gennaio Le Cannibale riparte con le sue serate imperdibili per un anno ricco di novità.

Per l'occasione, il Super Club di via Tortona ospiterà il newyorchese Hercules & Love Affair: produttore, discografico, songwriter, celebre dj che crea un sound unico in puro stile old-school e ispirato alla disco, al funk e alla house. Da oltre 15 anni porta la cultura da club nel mainstream pop di classe calcando i palchi più importanti del mondo.

In apertura della serata Punto Omega.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.