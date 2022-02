Una serata a ritmo di musica con Le Cannibale

Sabato 19 febbraio Le Cannibale torna a far battere il cuore di Milano con una notte di clubbing da Superlove, un club neonato nascosto sottoterra nel centro della città, un piccolo segreto di cui si mormora, dove disco dopo disco vi faremo innamorare nuovamente del nostro sound.

La serata

"Sabato ricominciamo a raccontare una storia che introduce il nostro primo appuntamento di clubbing del 2022, un grido forte verso un nuovo inizio. Vi ricorderemo cosa voglia dire ballare con Le Cannibale, lo avete fatto per anni e ricomincerete a farlo, in ogni angolo di Milano e non solo".

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.