"Shangaken”, al Ride Milano l’installazione di Vincenzo de Cesare Aken

Ride Milano, l’hub culturale nato lo scorso anno nel vecchio scalo ferroviario della stazione di Porta Genova, apre le sue porte a “SHANGAKEN”, la nuova mostra di Aken / Vincenzo De Cesare, curata dall’Art Director Giuseppe Iavicoli “Beppe Treccia”.



Dal 4 al 13 giugno, arte e musica si fondono per dare vita ad un percorso rivoluzionario composto da circa 30 opere che l’Autore ha realizzato nei primi mesi del 2021.

Un progetto completamente nuovo dove, in uno spazio temporaneo, colori, pennelli, materiali e spray si mischiano con destrezza e pazienza per creare opere che lasciano a bocca aperta lo spettatore.



Filo conduttore di tutta la mostra è la scultura installazione dipinta, una visione contemporanea che si articola attraverso un percorso ben strutturato di armonie tra spazi e materie.



Aken riesce ad accumulare materiale di vario genere anche dentro sé stesso, dalle letture alla musica, alle pratiche quotidiane. Tutto questo lo porta ad un certo punto a sviluppare un tema, una problematica che alla fine sfocia nella valenza materica oggettuale dell'opera d'arte.

