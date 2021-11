Alla Biblioteca Sormani di Milano, la terza tappa di Oh donna chi sei

MILANO – Dopo Pistoia e Torino, anche Milano ospita il progetto artistico Oh donna chi sei, espressamente pensato dal curatore Niccolò Lucarelli per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne, attraverso le opere di Loriano Aiazzi e Sergio Monari, entrambi scultori di lungo corso e dal curriculum internazionale, con partecipazioni anche alla Biennale di Venezia.

Il titolo della mostra è ispirato a un verso del poeta siriano Niz?r Tawf?q Qabb?n? (1923-1998) sublime cantore dell’amore del Novecento arabo.

Dalla mitologia della Grecia classica alla società contemporanea, – spiega il curatore – la figura della donna è sempre stata centrale per il progresso civile dell’umanità. Purtroppo la donna ancora oggi non gode del dovuto rispetto, così come non esiste la democrazia di genere e, nei fatti, le pari opportunità sono soltanto un concetto retorico, mentre la vergognosa piaga della violenza sulle donne occupa le pagine dei quotidiani. Con violenza non s’intende soltanto quella fisica, ma anche quella, più subdola, psicologica e morale. Per questo progetto, che sin dal titolo vuole indagare la personalità femminile, il curatore della mostra ha voluto due scultori, anziché due scultrici, per sottintendere che è l’uomo a dover cambiare atteggiamento e mentalità, a dover mettersi in gioco e ad ammettere le proprie responsabilità, in un momento in cui la violenza sulle donne è sempre di strettissima attualità.

Aiazzi e Monari interpretano rispettivamente Euriclea e Medea, due differenti, ma fondamentali, espressioni della personalità femminile, grazie alle quali l’umanità ha potuto progredire nei secoli. Oh donna chi sei cerca quindi di stimolare una riflessione attraverso l’arte contro quella che può essere definita una vergogna sociale. Come nota Lucarelli, «dalle sculture di Aiazzi e Monari scaturisce l’immagine di una donna fiera e libera, dolce e appassionata, un’amazzone e una vestale, che alberga in sé molteplici potenzialità, intuizioni, entusiasmi, sentimenti, sempre pronta a donarli agli altri in nome di un istinto materno esteso alla sua massima portata. Eppure, nella mancata alleanza fra uomo e donna risiedono problematiche che l’umanità si trascina da almeno due millenni, e la violenza sulle donne – non soltanto quella fisica, ma anche quella, più subdola, psicologica e morale – è purtroppo una tematica di vergognosa attualità».



La mostra, ospitata nella Sala del Pianoforte della Biblioteca Sormani, Corso di Porta Vittoria 6, si avvale della sponsorizzazione tecnica di Signal srl, azienda toscana di cartellonistica pubblicitaria, ed è visitabile gratuitamente fino al 18 dicembre, nel rispetto delle normative sanitarie, dal lunedì al sabato, nell’orario di apertura della biblioteca: lunedì 14.30-19.30 | martedì-venerdì 9.30-19.30 | sabato 10-18. Accesso con Green Pass. L’inaugurazione si terrà sabato 13 novembre alle ore 17, con prenotazione (tramite la app Affluences).

