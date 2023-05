Ramon Agnelli: Gala di Danza. Come avere i biglietti scontati

Sabato 27 maggio al Teatro Arcimboldi arriva uno spettacolo imperdibile, il gala di danza con Ramon Agnelli.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è un evento di danza classica e contemporanea con protagonista il ballerino milanese salito alla ribalta grazie alla partecipazione al programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Classe 2001, per il giovane artista che sale sul palco del TAM di Milano per una serata imperdibile per gli amanti della danza.

A condividere il palco con lui ci saranno, oltre ad alcuni allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto, altre due bravissime ballerine: Carola Puddu e Rita Pompili.

Condizioni

- I posti, nel settore selezionato, vengono assegnati dal personale in biglietteria del Teatro.

- Se acquisti più di un biglietto i posti vengono assicurati come affiancati.

- Il Voucher è valido per la data e l’orario acquistato.